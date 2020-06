Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette nouvelle révélation fracassante sur M'Baye Niang !

Publié le 8 juin 2020 à 9h30 par La rédaction

Alors que Canal+ a assuré ce dimanche que le transfert de M'Baye Niang était en bonne voie, Nicolo Schira, journaliste italien, explique pour sa part que le contrat de l'attaquant à l'OM est déjà prêt.

En quête d’un nouvel attaquant pour épauler l’Argentin Dario Benedetto la saison prochaine, André Villas-Boas et la direction marseillaise ont opté pour le Rennais M’baye Niang (25 ans). Auteur de 15 buts et de 2 passes décisives sur le dernier exercice, le Sénégalais a réalisé une saison convaincante en Bretagne. Cependant, comme annoncé en exclusivité par le10sport, ni les dirigeants marseillais, ni André Villas-Boas n'ont échangé avec l’international sénégalais (23 buts, 4 buts). L’intérêt de l’OM pour l'ancien joueur du Milan AC est tout de même réel et l’entraîneur portugais apprécie les qualités de l’attaquant.

Un contrat de 5 ans attendrait Niang à l'OM

Pourtant, tout s'est emballé ce dimanche soir avec les informations divulguées par Canal + assurant qu'un accord était proche entre l'OM et Rennes pour le transfert de Niang, estimé à environ 20M€. Peu après, Nicolò Schira a assuré que M’Baye Niang se rapprochait de la Canebière. Le journaliste italien affirme que les pourparlers sont en cours et que les clubs sont sur le point de trouver un accord. Un contrat de 5 ans accompagné d’un salaire de 2,5M€ par an attendrait l'international sénégalais dans le Sud de la France. Néanmoins, il convient de rappeler qu'une source proche du Stade Rennais a confirmé nos révélations à RMC Sport sur le fait qu'il n'y avait aucun contact entre les deux clubs.