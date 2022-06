Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Avant la vente, le club se retrouve au cœur d'un gros scandale

Publié le 14 juin 2022 à 21h00 par Dan Marciano

Les locaux de l'ASSE, mais aussi du SCO d'Angers ont été perquisitionnés ce mardi. Les deux clubs seraient impliqués dans une affaire, qui touche le monde des agents de football. Un timing loin d'être idéal pour le club stéphanois, en vente depuis plusieurs mois. Surtout à quelques jours d'une visite de David Blitzer, candidat au rachat, à Saint-Etienne.

Les ennuis s'accumulent pour l'ASSE. La descente en Ligue 2 a été vécue comme une catastrophe par les membres du club stéphanois, les supporters, mais aussi les joueurs. Mais une lueur d'espoir a surgi ces derniers temps. Un candidat sérieux serait prêt à investir massivement à l'ASSE. Il s'agit de David Blitzer, un milliardaire américain co-propriétaire de Crystal Palace. Mais alors que le dossier de vente pourrait se décanter dans les prochains jours, une incroyable affaire secoue les Verts .

Exceptionnel timing vu qu’une délégation travaillant pour Blitzer doit arriver cette semaine à Saint-Etienne pour poursuivre les discussions du rachat https://t.co/sKeQDJdoaj — Romain Molina (@Romain_Molina) June 14, 2022

L'ASSE soupçonnée de se livrer à des pratiques occultes avec certains agents