Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vente à 12,5M€ se précise pour le duo Campos/Henrique

Publié le 14 juin 2022 à 17h45 par Thomas Bourseau

N’entrant plus dans les plans de la direction du PSG depuis le transfert de Keylor Navas en 2019, Alphonse Aréola a depuis effectué trois prêts, le dernier en date étant West Ham. Et son transfert définitif chez les Hammers semble être en très bonne voie désormais d’après la presse anglaise.

Depuis le recrutement de Keylor Navas, le statut d’Alphonse Aréola a totalement changé au PSG. Prêté dans la foulée au Real Madrid à l’été 2019 puis à Fulham et à West Ham, il se pourrait que le champion du monde tricolore s’installe définitivement en Angleterre cet été après deux saisons pleines passées en Premier League. Semblant avoir apporté satisfaction au staff technique de David Moyes ainsi qu’aux dirigeants des Hammers , Aréola serait susceptible de rester à Londres la saison prochaine, un transfert semblant être en discussions entre le PSG et West Ham. Néanmoins, The Daily Mail a révélé dernièrement que Newcastle aurait fait irruption dans la course à la signature d’Alphonse Aréola bien que la préférence du Français serait de rester à Londres et donc à West Ham. Cependant, Newcastle ne baisserait pas les bras et selon RMC Sport, le pensionnaire de Premier League aurait initié les premières manoeuvres dans le but de mettre la main sur Aréola.

Talks continue with Alphonse Areola's representatives over personal terms. West Ham will trigger £11m option for PSG keeper once terms agreed. Willingness from all parties to get deal done. #WHUFC #Areola #SSN https://t.co/s8MNClQEfz — Dharmesh Sheth (@skysports_sheth) June 14, 2022

West Ham prévoit de lever l’option d’achat de 12,5M€ une fois qu’un accord contractuel sera trouvé avec Aréola