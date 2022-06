Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert d'Alphonse Aréola totalement relancé ?

Publié le 10 juin 2022 à 23h10 par La rédaction

Prêté depuis trois saisons, Alphonse Aréola ne semble plus avoir d’avenir au Paris Saint-Germain. West Ham, où l’international français jouait cette saison, souhaiterait le conserver, et des négociations auraient déjà débuté en vue d'un transfert. Toutefois, Newcastle ciblerait également le portier de 29 ans, et les Magpies auraient déjà manifesté leur intérêt en vue du mercato estival.

Inclus dans l’opération envoyant Keylor Navas au Paris Saint-Germain à l’été 2019, Alphonse Aréola n’entrait plus dans les plans du club de la capitale à son retour. Désormais prêté à West Ham, l’international français ne semble plus avoir d’avenir au PSG en raison de la concurrence du Costaricain et de Gianluigi Donnarumma. Toutefois, Alphonse Aréola ne serait pas sans solution, puisque les Hammers souhaiteraient le conserver. S’il n’a disputé que 18 rencontres, le portier est vu comme le successeur de Lukasz Fabianski, qui, à 37 ans, approche de la fin de sa carrière. Cependant, le club londonien ne pourra pas manœuvrer tranquillement, puisqu’un nouveau prétendant anglais aurait fait son apparition sur ce dossier.

Newcastle s’intéresse également à Alphonse Aréola