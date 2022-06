Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation sur la piste Galtier

Publié le 15 juin 2022 à 15h15 par Pierrick Levallet

Annoncé sur le départ depuis un certain temps maintenant, Mauricio Pochettino ne devrait pas vraiment s’éterniser au PSG. De son côté, la direction parisienne est à la recherche d’un nouvel entraîneur et a jeté son dévolu sur Christophe Galtier comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité. Cependant, Luis Campos ne serait toujours pas passé à l’action pour le technicien de l’OGC Nice.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino ne devrait pas faire long feu au PSG. L’entraîneur argentin est régulièrement annoncé sur le départ ces derniers temps. De son côté, le club de la capitale se serait mis en quête d’un nouvel entraîneur. D’ailleurs, comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité, la direction parisienne se rapproche de plus en plus de Christophe Galtier, alors que la piste Zinédine Zidane est en train de s’éloigner de plus en plus. Toutefois, Luis Campos ne serait toujours pas passé à l’action pour l’entraîneur de l’OGC Nice.

Pochettino sigue siendo entrenador del PSG, se dice que Galtier es la prioridad de Luis Campos, pero no hay oferta de los parisinos y no suena ni un entrenador más allá de Zidane o el del Nice. No creo que siga el argentino, pero me parece muy raro que no le hayan echado aún. — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) June 14, 2022

Toujours aucune offre du PSG pour Galtier

D’après les informations du journaliste espagnol Andrés Onrubia Ramos, Christophe Galtier serait bien la priorité de Luis Campos pour succéder à Mauricio Pochettino. Toutefois, le PSG n’aurait encore fait aucune offre pour le technicien de l’OGC Nice alors que seul lui et Zinédine Zidane sont envisagés par la direction parisienne pour prendre la tête de l’effectif du PSG en vue de la saison prochaine. Reste à voir si Luis Campos passera à l’action dans les prochaines semaines. En attendant, Mauricio Pochettino est toujours l’entraîneur du PSG.