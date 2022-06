Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos sur le point de boucler deux gros transferts

Publié le 15 juin 2022 à 19h10 par Arthur Montagne

Officiellement nommé conseiller football du PSG il y a quelques jours, Luis Campos est déjà très actif en coulisses pour renforcer l'effectif parisien. Dans cette optique, deux premières recrues seraient en approche à savoir Milan Škriniar (Inter Milan) et Gianluca Scamacca (Sassuolo), deux transferts visiblement très avancés en interne.

C'est officiel depuis quelques jours, Luis Campos a pris la place de Leonardo. L'intitulé du poste change puisque le Portugais n'est pas directeur sportif, mais conseiller football, les fonctions sont en revanche les mêmes. En effet, Luis Campos sera en charge du recrutement et de la gestion du groupe professionnel, et il aura donc du pain sur la planche. Et pour cause, plusieurs ventes sont espérées qu'il faudra compenser par des recrues afin de régénérer le groupe. Et visiblement, deux premières recrues sont en approche.

Le PSG très confiant pour Skriniar et Scamacca ?