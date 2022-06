Foot - Mercato

Leonardo, Galtier, Skriniar… Toutes les infos mercato du 17 juin

Publié le 17 juin 2022 à 12h00 par La rédaction mis à jour le 17 juin 2022 à 12h51

Alors que le mercato estival vient d'ouvrir ses portes, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : La contre-attaque de la Liga après la prolongation de Mbappé

Juan Branco, l'avocat représentant la Liga, a dévoilé son plan de bataille dans la plainte portée contre le PSG et portant sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé : « Nous allons demander l'abrogation de l'homologation du contrat de Mbappé à la ministre des Sports car c'est l'autorité de tutelle des administrations sportives et la LFP agit par délégation de la FFF. Par la suite, nous allons faire un recours auprès de la LFP afin qu'elle agisse via sa commission juridique la DNCG afin d'opérer un contrôle d'opportunité sur les comptes du PSG. C'est une démarche juridique qui nous permettra d'établir si le contrat de Mbappé est bien dans les paramètres économiques qui sont imposés par les règlements de la DNCG et fair-play financier de l'UEFA. Ce sont des démarches parallèles menées à l’échelle nationale et qui vont déboucher, si elles n’obtiennent pas de résultats, sur a une procédure qui est prête et qui sera déposée au tribunal administratif de Paris. Elle consistera à demande à la juridiction administrative et au Conseil d'Etat, si jamais elle ne nous donne pas raison, d’obtenir cette abrogation de l’homologation du contrat. Avec tous les effets que cela produit. C’est à dire l’incapacité pour le Paris Saint-Germain d’invalider ce contrat ou de lui donner des effets. Par ricochet, cela fera que tout contrat signé par le PSG après le 25 juillet 2021 sera remis en question »



PSG : Leonardo lâche tout sur son départ du projet QSI

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE ce vendredi, Leonardo est revenu sans détour sur son limogeage du PSG : « Si on m’a donné une explication ? Certaines choses qui se disent en interne doivent rester en interne. C’est ce que j’ai vécu avec le club. Quand on veut se séparer de vous, il n’y a pas de bonne manière de dire que c’est fini (…) Un départ sans amertume ? Je pars avec zéro amertume! Honnêtement, zéro! Après, j’ai ma vision. Mais ce n’est pas le jour de s’épancher. C’est celui de remercier le Qatar et Paris de m’avoir offert cette opportunité. Et je ne le fais pas par démagogie ».

Par ailleurs, l'ancien directeur sportif du PSG assure que son départ n'est pas lié à la prolongation de contrat de Kylian Mbappé : « Un lien de cause à effet entre mon départ et le timing de la prolongation de Mbappé ? Non. C’était la fin du Championnat et c’était peut-être le moment de décider des choses pour le futur. Si mon départ était une condition pour qu’il prolonge? Non, on ne m’a pas dit ça. Mais je ne veux pas entrer dans ce genre de choses. Et le fait d’avoir gardé un joueur de ce niveau-là, français et parisien, est important pour le PSG et la L1 », poursuit Leonardo.



L'arrivée de Galtier au PSG est imminente

Selon les révélations de RMC Sport , Christophe Galtier s'apprête bel et bien à prendre place sur le banc du PSG en remplacement de Mauricio Pochettino. Les feux sont presque tous au vert dans ce dossier, puisque l’OGC Nice souhaite se séparer de Galtier et prépare sa succession, que le natif de Marseille envisage de partir et que le PSG souhaite l'enrôler au plus vite. D’ailleurs, selon les derniers échos, les contacts auraient débuté entre les deux clubs pour réaliser ce transfert.



PSG : 100M€ dépensés pour Skriniar et Scamacca ?

La presse italienne annonce du lourd ce vendredi pour le mercato du PSG ! À en croire La Repubblica , Luis Campos est effectivement proche d’un accord pour le transfert de Milan Skriniar, le défenseur de l'Inter Milan, qui pourrait avoisiner 60M€ + 10M€ de bonus. Par ailleurs, c’est encore plus chaud pour le buteur Gianluca Scamacca puisque tout semble prêt entre le PSG et Sassuolo pour le transfert de l’international italien à en croire les informations d’ Il Mattino . La Repubblica abonde dans ce sens en évoquant une opération à 40M€ pour Scamacca. Un total de 100M€ de dépenses donc à venir pour le PSG.



Une offre de Cardiff pour Gareth Bale

Selon Foot Mercato , Cardiff aurait proposé un contrat de deux ans + une en option à Gareth Bale, qui vient de quitter le Real Madrid libre. De son côté, l’ailier de 32 ans ne serait pas vraiment contre évoluer dans son pays. Cependant, Bale prendrait prend encore le temps de la réfléxion.



