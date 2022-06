Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert à 35M€ se complique pour Luis Campos

Publié le 17 juin 2022 à 10h45 par Bernard Colas

Pour renforcer le secteur sportif du PSG, Luis Campos songe à Gianluca Scamacca, auteur de 16 buts en Serie A cette saison. L’Italien a la cote sur le marché des transferts puisque d’autres clubs auraient coché son nom pour cet été, à l’instar d’Arsenal, prêt à passer à l’action pour doubler le PSG.

À peine nommé conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi au PSG, Luis Campos a déjà identifié ses premières priorités dans ce mercato estival. Le Portugais souhaite mettre la main sur Milan Skriniar (Inter) pour renforcer la charnière centrale et s’intéresse de près à Gianluca Scamacca pour l’attaque. Une piste confirmée par le directeur sportif de Sassuolo en personne. « Si j’ai rencontré le PSG pour Scamacca ? Luis Campos est un ami, on s’est vu à l’occasion de la finale de Ligue des Champions. C’est vrai, nous avons parlé de plusieurs joueurs et Scamacca a sans aucun doute été l’un des arguments de cette conversation. Je pense d’ailleurs que c’est un joueur intéressant pour un grand nombre de clubs » a révélé Giovanni Carnevali au micro de Sky Italia . Le pensionnaire de Serie A réclamerait 50M€ pour son joueur tandis que le PSG aurait dégainé une première offre de 35M€, mais Luis Campos devra rester sur ses gardes dans ce dossier.

Arsenal prêt à dégainer pour Scamacca