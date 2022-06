Foot - Mercato - PSG

Mercato : Ces joueurs qui veulent quitter le PSG cet été

Publié le 17 juin 2022 à 9h30 par Axel Cornic

Alors que plusieurs joueurs semblent prêts à tout pour rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine, d’autres seraient disposés à faire leurs valises, ce qui arrangerait beaucoup Antero Henrique. L’ancien directeur sportif du PSG a en effet été appelé à l’aide par le Qatar, afin de justement guider ce grand ménage.

Après la prolongation de Kylian Mbappé et à quelques mois d’une Coupe du monde au Qatar, les propriétaires du Paris Saint-Germain préparent un été bouillant. Ainsi, ils auraient remercié dans le secret le plus total Leonardo et auraient confié les rênes du projet à deux personnes avec Luis Campos et Antero Henrique. Une direction bicéphale qui semble déjà s’être mise au travail, mais qui se serait déjà partagée les tâches. D’un côté, Campos semble concentré sur la succession de Mauricio Pochettino et surtout sur le recrutement, avec notamment Gianluca Scamacca et Milan Skriniar qui semblent être des pistes très chaudes. De l’autre, Henrique va surtout s’occuper des ventes, ce qui pourrait bien être le sujet le plus important du mercato parisien. Trop de joueurs viennent en effet alourdir l’effectif sans vraiment jouer un rôle prépondérant dans l’équipe et Layvin Kurzawa en est l’exemple parfait, puisqu’il n’a pas joué le moindre match depuis aout 2021 et semble décidé à aller au bout de son contrat avec le PSG, qui se termine en juin 2024.

Diallo et Kehrer veulent quitter le PSG

Au contraire, d’autres semblent prêts à faciliter la tâche d’Antero Henrique. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , c’est surtout la Coupe du monde qui se profile dans quelques mois, qui pousserait certains joueurs à sérieusement envisager un départ du PSG. A en croire le quotidien cela serait le cas d’Abdou Diallo, qui cette saison a joué 16 matchs toutes compétitions confondues cumulant 1222 minutes au total, souvent à un poste de latéral gauche plutôt que de défenseur central. Même scénario pour Thilo Kehrer, lui aussi défenseur central de métier utilisé en latéral qui est apparu à 34 reprises toutes compétitions confondues cette saison, avec 1906 minutes au compteur. Le problème c’est que pour l’un comme pour l’autre aucun piste concrète ne semble se préciser pour le moment.

