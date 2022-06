Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça brule pour le premier transfert de Luis Campos

Publié le 16 juin 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Nommé conseiller football du PSG il y a quelques jours, Luis Campos est déjà très actif en coulisses puisqu'il négocie plusieurs transferts, à commencer par celui de Milan Škriniar. Selon la presse italienne, ce dossier est même très bien avancé puisque le club parisien aurait obtenu un accord avec le défenseur slovaque et avance très concrètement dans ses discussions avec l'Inter Milan.

Quel visage aura le PSG la saison prochaine ? Difficile à dire pour le moment d'autant plus que le nom du futur entraîneur parisien n'est pas encore connu. Toutefois, Luis Campos, qui vient d'être nommé Conseiller Football du club de la capitale pour remplacer Leonardo, est déjà très actif en coulisses. Il faut dire que le Portugais va avoir du pain sur la planche. Et pour cause, de nombreuses ventes sont espérées, notamment avec l'aide d'Antero Henrique, et il faudra les compenser par l'arrivée de nouveaux joueur afin de régénérer l'effectif actuel. Dans cette optique, plusieurs postes sont ciblés comme le milieu de terrain où Idrissa Gueye, Ander Herrera voire Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum seront poussés au départ. Par conséquent, deux voire trois renforts sont attendus dans ce secteur de jeu. Mais ce n'est pas tout puisque le PSG cherchera également à se renforcer en attaque afin de compenser le départ d'Angel Di Maria ainsi que ceux attendus de Mauro Icardi et Arnaud Kalimuendo.

Skriniar se rapproche du PSG