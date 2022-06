Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a déjà recalé un club

Publié le 16 juin 2022 à 16h10 par Pierrick Levallet

Annoncé sur le départ ces derniers temps, Mauricio Pochettino disposerait d’un point de chute en Espagne puisque l’Athletic Bilbao serait intéressé par ses services, surtout en cas d’arrivée Ricardo Barkala à la présidence du club. Cependant, l’entraîneur argentin ne serait pas vraiment favorable à une arrivée chez le pensionnaire de la Liga.

Après une première saison complète, Mauricio Pochettino n’a pas l’air d’avoir convaincu son monde. Éliminé assez tôt en Ligue des champions, le PSG penserait à se séparer de l’entraîneur argentin en vue de la saison prochaine. La direction parisienne se serait d’ailleurs déjà mis en quête d’un nouveau technicien. Ces derniers temps, Luis Campos semble s'être considérablement rapproché de Christophe Galtier comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité. De son côté, Mauricio Pochettino avait possiblement un point de chute en Espagne cet été. Mais il aurait écarté cette option pour son avenir contrairement à ce qu’annonçait la presse espagnole.

Mercato - PSG : C’est fait, l’accord est trouvé pour le départ de Pochettino https://t.co/9ENMeIoRU7 pic.twitter.com/atjazX57QQ — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 15, 2022

Pochettino a dit non à Bilbao