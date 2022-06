Foot - Mercato - Ligue 1

Mercato : Mbappé, Tchouameni… Les 10 plus grosses ventes de l’histoire de la Ligue 1

Publié le 16 juin 2022 à 15h00 par Arthur Montagne

Pour lancer le mercato estival, Aurélien Tchouaméni s'est engagé avec le Real Madrid pour la coquette somme de 80M€. Un transfert qui place l'international français parmi les plus grosses ventes de l'histoire de la Ligue 1. Un classement dans lequel on retrouver d'ailleurs de nombreux joueurs cédés par l'AS Monaco. Le 10 Sport vous présente le Top 10 des plus grosses ventes du championnat de France.

10) Alexandre Lacazette - 2017 - 53M€

Après plusieurs saisons prolifiques avec l'OL, Alexandre Lacazette avait de nombreuses fois été annoncé sur le départ. Il faudra toutefois attendre 2017 pour voir l'attaquant formé à Lyon rejoindre l'étranger. Il s'engage en effet avec Arsenal pour 53M€. Et après cinq saisons, Alexandre Lacazette fait d'ailleurs son retour à l'OL qui le recrute cette fois-ci libre.

9) Benjamin Mendy - 2017 - 57,5M€

C'est le premier Monégasque d'une longue liste à être présent dans ce classement. Recruté pour 13M€ en provenance de l'OM, Benjamin Mendy s'impose comme un élément indispensable de l'équipe de Leonardo Jardim qui va remporter le titre en Ligue 1 et atteindre les demi-finales de la Ligue des champions. Une saison à l'issue de laquelle le latéral gauche s'engagera avec Manchester City pour 57,5M€. Après des débuts très réussis sous les ordres de Pep Guardiola, Benjamin Mendy va rapidement être stoppé par des pépins physiques et surtout des ennuis avec la justice.

8) Anthony Martial - 2015 - 60M€

Arraché à l'OL en 2013 pour 5M€, Anthony Martial va voir sa valeur multiplier par 12 en deux saisons ! En effet, en 2015, Manchester United n'hésite pas à lâcher 60M€ pour recruter le jeune attaquant français. Une somme qui aurait pu être encore plus conséquente avec certains bonus qui ne seront jamais atteints. Et pour cause, le passage d'Anthony Martial à MU restera un échec...

7) Tanguy Ndombélé - 2019 - 60M€

Là aussi, la plus-value est impressionnante. En effet, en fin de mercato 2018, l'OL est impressionné par Tanguy Ndombélé qui fait des débuts remarqués en Ligue 1 avec Amiens. Les Gones lâchent donc 8M€ pour le recruter, et après une saison impressionnante, le natif de Longjumeau rejoint Tottenham pour 60M€ ! Le milieu de terrain français ne s'imposera jamais chez les Spurs et reviendra même à l'OL durant le précédent mercato d'hiver sous la forme d'un prêt dont l'option d'achat ne sera pas levée.

6) Thomas Lemar - 2018 - 72M€

Encore un Monégasque ! Arrivé en 2015 pour 4M€ en provenance de Caen, Thomas Lemar va briller sur le Rocher notamment lors de la saison qui donnera le titre à l'ASM en 2017. Grâce à son intelligence et son volume de jeu, le milieu offensif tape dans l'œil de Diego Simeone qui ne tarde pas à convaincre l'Atlético de Madrid de lâcher 72M€ pour le recruter en 2018. Malheureusement, Thomas Lemar peine à confirmer son talent en Liga...

5) James Rodriguez - 2014 - 75M€

Ce n'est plus une surprise, la cinquième place de ce classement est occupées par un joueur vendu par l'AS Monaco. Si la plus-value est moins importante que pour d'autres transferts, James Rodriguez, recruté pour 45M€ en 2013, rejoint toutefois le Real Madrid pour 30M€ de plus une saison plus tard. Il faut dire que le Colombien s'est distingué durant la Coupe du monde avec des prestations très remarquées malgré l'élimination contre le Brésil en quart de finale. Il n'en fallait pas plus pour convaincre le Real Madrid de lâcher 75M€.

4) Victor Osimhen - 2020 - 75M€

Certes il ne s'agit pas d'un joueur de l'AS Monaco, mais c'est encore une fois un coup signé Luis Campos. En 2019, le LOSC débourse en effet 22M€ pour recruter Victor Osimhen qui aura la lourde tâche de remplacer Nicolas Pépé. Mais le buteur nigérian s'adaptera parfaitement à ce rôle en inscrivant 18 buts pour sa première saison à Lille. Une saison qui sera également sa dernière puisqu'en 2020, Naples n'hésite pas à lâcher 75M€ pour recruter Victor Osimhen.

3) Nicolas Pépé - 2019 - 80M€

Et un an plus tôt, Luis Campos avait déjà réalisé une énorme vente avec Nicolas Pépé. Brillant avec Angers, l'international ivoirien débarque au LOSC pour 18M€ et malgré des débuts poussifs avec Marcelo Bielsa, il se révèlera sous les ordres de Christophe Galtier. Des prestations qui ne passent inaperçues Outre-Manche puisqu'Arsenal n'hésite pas à débourser 80M€ pour recruter Nicolas Pépé. Un investissement que l'ancien du SCO n'a jamais réellement justifié depuis son arrivée à Londres.

2) Aurélien Tchouaméni - 2022 - 80M€

C'est le transfert le plus récent de ce classement et il débarque directement à la deuxième place. Et encore une fois, c'est une vente réalisée par l'AS Monaco. En effet, après une bataille avec le PSG et Liverpool, Aurélien Tchouaméni s'est finalement engagé avec le Real Madrid qui déboursera au moins 80M€ pour le transfert du milieu de terrain français. Différents bonus pourraient effectivement faire grimper la somme.

1) Kylian Mbappé - 2018 - 180M€

Le leader incontesté de ce classement n'est autre que Kylian Mbappé vendu par... l'AS Monaco évidemment. D'abord prêté au PSG en 2017 avec une option d'achat quasi-obligatoire, l'attaquant français est définitivement transféré à Paris pour 145M€ l'année suivante. Une somme à laquelle il faut désormais ajouter 35M€ suite à l'activation d'un bonus après la prolongation de Kylian Mbappé au PSG.