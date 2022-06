Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre XXL lâchée pour cette piste de Zidane ?

Publié le 15 juin 2022 à 21h30 par Pierrick Levallet

À l’instar de l’été dernier, Jules Koundé continue d’être énormément convoité sur le marché des transferts. L’international tricolore disposerait d’un bon nombre d’options pour son avenir, dont le PSG. Le champion de France devrait d’ailleurs voir un concurrent de taille être mis en difficulté dans le dossier d’un point de vue économique.

En vue de la saison prochaine, le PSG serait à la recherche d’un nouveau défenseur capable de jouer sur les deux côtés de la charnière centrale et de concurrencer le duo Marquinhos - Presnel Kimpembe. Dans cette optique, Luis Campos se serait mis au travail et explorerait quelques pistes sur le marché des transferts. À en croire la presse espagnole, Zinédine Zidane aurait réclamé le transfert de Jules Koundé en cas d’arrivée de l’ancien du Real Madrid sur le banc du PSG. Cependant, l’affaire est loin d’être simple au vu de la concurrence sur le dossier. En effet, l’international tricolore serait convoité par Chelsea et le FC Barcelone cet été. Mais la formation blaugrana pourrait rapidement se retrouver en difficulté d’un point de vue économique.

#FCB 🔵🔴👀 El motivo que aleja el fichaje de Koundé por el Barça💸 El central francés quiere venir al Barça, pero pide una ficha multimillonaria difícil de pagarhttps://t.co/zbRVmaCG51 — Diario SPORT (@sport) June 15, 2022

Le salaire de Koundé pose problème au Barça

Selon les informations de SPORT , Xavi considérerait la signature de Jules Koundé comme stratégique et ferait tout son possible pour que le FC Barcelone la concrétise. L’entraîneur blaugrana se serait même impliqué directement dans les discussions avec le défenseur de 24 ans pour essayer de faire pencher la balance en sa faveur. Cependant, les exigences salariales de Jules Koundé seraient jugées comme très élevées par le conseil d'administration et le secteur sportif du Barça . À moins que le joueur du FC Séville ne revoit ses demandes à la baisse, il lui sera presque impossible de rejoindre le FC Barcelone cet été.

Chelsea a dégainé une offre colossale pour Koundé