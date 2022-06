Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se bouscule pour ce crack parisien

Publié le 15 juin 2022 à 19h45 par Hugo Ferreira

Si le mercato estival risque d’être agité dans le sens des arrivées au Paris Saint-Germain, il devrait également y avoir de nombreux départs. Certains indésirables seront poussés vers la sortie, tandis que des Titis souhaiteront partir pour grappiller du temps de jeu ailleurs. Cela pourrait être le cas de Djeidi Gassama, qui attend de savoir s’il aura sa chance au PSG avant d’étudier les nombreuses propositions qui s’offrent à lui.

Le Paris Saint-Germain n’a pas laissé beaucoup de place à ses jeunes joueurs cette saison. En effet, Xavi Simons, Edouard Michut ou encore Ismaël Gharbi n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu, toutefois, Djeidi Gassama est celui qui est le moins apparu. Rentré lors du match face à Montpellier comptant pour la 37ème journée de Ligue 1, celui-ci n’a joué qu’une seule minute, le plus faible total de l’effectif parisien durant cette campagne. Malgré tout, ses performances en UEFA Youth League, où il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 8 rencontres ne laissent pas indifférent en Europe, et l’ailier de 18 ans aurait déjà plusieurs prétendants.

Mercato - PSG : C’est fait, l’accord est trouvé pour le départ de Pochettino https://t.co/9ENMeIoRU7 pic.twitter.com/atjazX57QQ — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 15, 2022

Djeidi Gassama est très convoité