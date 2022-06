Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria proche de boucler un premier gros coup ?

Publié le 15 juin 2022 à 19h00 par Baptiste Lefilliatre

En fin de contrat le 30 juin prochain au Borussia Dortmund, Axel Witsel semble bien parti pour poser ses valises en France, plus précisément à l'Olympique de Marseille. Les Phocéens sont en tout cas les mieux placés pour accueillir le milieu de terrain international belge cet été, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

C'est sans aucun doute LE dossier prioritaire du mercato estival de l'Olympique de Marseille : recruter un nouveau milieu de terrain défensif, afin de remplacer numériquement Boubacar Kamara, parti rejoindre la Premier League et Aston Villa. Les dirigeants olympiens explorent ainsi plusieurs pistes depuis la fin de la saison, dont celle menant à Axel Witsel, en fin de contrat au Borussia Dortmund. Et comme vous l'a révélé le10sport.com, l'OM est idéalement placé dans ce dossier. Un joueur qui pourrait bien être la première recrue marseillaise de cette fenêtre de transferts.

L'OM en pole pour Axel Witsel