Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En privé, Lewandowski a fermé une porte pour son avenir

Publié le 15 juin 2022 à 18h45 par Hugo Ferreira

Alors qu’il marche sur l’eau avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski souhaite désormais partir le plus rapidement possible. Celui-ci n’aurait effectivement pas apprécié que les Bavarois tentent de recruter Erling Haaland, et cherche une porte de sortie. Le Polonais ne devrait cependant pas rejoindre l’Angleterre, comme l’explique son ancien agent, Cezary Kucharski.

Après 8 saisons passées au Bayern Munich, Robert Lewandowski devrait faire son départ au cours des prochaines semaines. En effet, a un an de la fin de son contrat, ce dernier ne prolongera pas son aventure en Bavière, et compte partir lors du mercato estival, comme il l’a déjà expliqué à plusieurs reprises. Plusieurs portes s’ouvrent à lui, et le Paris Saint-Germain aimerait notamment l’attirer. Avec 50 buts et 7 passes décisives en 46 rencontres cette saison, le joueur de 33 ans serait un renfort de taille pour le club de la capitale. Le PSG n’est cependant pas seul sur ce dossier puisque Lewandowski est également courtisé en Angleterre. Cependant, cette porte aurait été fermée par le principal intéressé.

Lewandowski craint de perdre son efficacité en Angleterre