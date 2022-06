Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria aura sa chance avec Dries Mertens

Publié le 15 juin 2022 à 20h00 par Axel Cornic

Pablo Longoria pourrait boucler un renfort de premier choix au moindre cout, avec Dries Mertens. Son contrat avec le Napoli se termine le 30 juin prochain et le Belge semble avoir le profil parfait pour évoluer dans le dispositif mis en place par Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille.

Verra-t-on encore Arkadiusz Milik sous le maillot de l’OM la saison prochaine ? Les différentes tensions avec Jorge Sampaoli pourraient bien précipiter un départ du Polonais, qui semble toutefois prêt à poursuivre sa carrière dans le sud de la France. Mais comme pour se préparer à la moindre éventualité, à l’Olympique de Marseille on aurait activé plusieurs pistes pour pallier son départ et c’est notamment le cas en Italie, avec Dries Mertens. Il faut dire que sa situation contractuelle en fait logiquement un joueur très intéressant, même si ses 35 ans n’en font pas forcément une promesse pour l’avenir.

Mertens réclame un salaire de 9M€ brut par an