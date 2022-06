Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli connaît la réponse pour sa nouvelle piste XXL

Publié le 15 juin 2022 à 11h30 par Axel Cornic

Ancien joueur de Jorge Sampaoli, Joaquin Correa aurait vraisemblablement été récemment contacté pour rejoindre l’Olympique de Marseille, où l’on pourrait notamment voir Arkadiusz Milik faire ses valises. Pourtant, l’attaquant argentin ne semble pas vraiment prêt à retrouver son ancien coach à l’OM, pour le moment.

La saison n’a pas été simple pour Arkadiusz Milik. Blessé, le Polonais a fait son retour tardivement et a intégré un Olympique de Marseille qui avait totalement changé en son absence. Jorge Sampaoli a en effet mis en place un dispositif différent, favorisant plutôt un faux numéro neuf participant au jeu, comme Dimitri Payet ou Gerson. Des tensions ont rapidement fait surface et un départ est à nouveau évoqué pour le numéro 9 de l’OM, qui n’aurait d’ailleurs aucun mal à rebondir, puisque plusieurs clubs en France comme à l’étranger souhaiteraient le recruter. Cela serait le cas du FC Nantes, avec Waldemar Kita qui a confirmé cet intérêt. « C’est un buteur, un très bon joueur et à ce titre, il nous intéresse » a déclaré le président nantais, lors d’un récent entretien accordé au Quotidien du Sport . « Mais avant toute chose, nous devons parler avec le club. C’est une idée, je ne sais pas d’ailleurs comment elle est sortie ». Du côté de Sampaoli, on aurait également une solution déjà prête pour le remplacer.

Mercato - OM : L’intérêt de l’OM est validé pour ce buteur argentin https://t.co/CQf6kFL8WI pic.twitter.com/rL0u3449ap — le10sport (@le10sport) June 15, 2022

Correa ne veut pas quitter l’Inter, mais...

En Italie, plusieurs médias ont annoncé ces dernières heures que Jorge Sampaoli aurait personnellement appelé Joaquin Correa, qu’il a déjà entrainé par le passé. Pourtant, Tuttosport nous apprend ce mercredi que l’attaquant argentin n’aurait aucune intention de quitter l’Inter pour le moment. D’après les informations du quotidien, ce dossier pourrait toutefois évoluer d’ici la fin du mercato, puisque les Nerazzurri négocieraient notamment avec Paulo Dybala et Romelu Lukaku, dont les arrivées pourraient pousser Correa vers la sortie.

« Ce n’est que de la spéculation »