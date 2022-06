Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’intérêt de l’OM est validé pour ce buteur argentin

Publié le 15 juin 2022 à 3h00 par Thibault Morlain

Cet été, un nouveau buteur pourrait débarquer à l’OM. En effet, avec les possibles départs de Milik et Dieng, le club phocéen doit se renforcer dans ce secteur de jeu. Et une nouvelle piste a été révélée, celle menant à l’attaquant de l’Inter Milan, Joaquin Correa. Un renfort qui pourrait apporter un vrai plus à l’OM.

Plusieurs recrues sont attendues à l’OM durant ce mercato estival. En effet, avec la Ligue des Champions, il va falloir se renforcer en conséquence pour Jorge Sampaoli. L’un des besoins est notamment en attaque. Alors que Mohamed-Ali Cho ne devrait finalement pas venir à l’OM, privilégiant la Real Sociedad, Pablo Longoria doit donc trouver un autre renfort offensif. Celui-ci pourrait se trouver à l’Inter Milan. En effet, la piste menant à Joaquin Correa, attaquant argentin, a ainsi été évoquée.

« Techniquement, c'est très fort »