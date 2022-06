Mercato - PSG : Cette piste de Zidane a pris une grande décision pour son avenir

Foot - Mercato - PSG

Annoncé avec insistance sur le banc du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino la saison prochaine, Zinédine Zidane réclamerait déjà un recrutement colossal à la direction parisienne. Le technicien français aimerait compter sur Jules Koundé en cas d’arrivée dans le club de la capitale. Mais le défenseur de 23 ans aurait déjà choisi sa prochaine destination.

Alors que Mauricio Pochettino ne devrait plus être l’entraîneur du PSG la saison prochaine, Zinédine Zidane est annoncé avec insistance sur le banc parisien depuis quelques jours. Alors que le flou règne toujours autour de l’ancien du Real Madrid, ce dernier aurait cependant réclamé quelques joueurs à la direction parisienne, dont Jules Koundé à en croire les informations divulguées par le journaliste Eduardo Inda au micro d’ El Chiringuito . Toutefois, l’international tricolore aimerait rejoindre un autre club lors de ce mercato estival.

Update Jules #Koundé: He wants to join #CFC in summer! Tuchel wants him. Negotiations are ongoing. A transfer is more realistic than last year. @SkySports @Sky_Marc #TransferUpdate🟨🇫🇷