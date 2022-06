Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une grosse bataille attend Batlles pour ce transfert en Ligue 1

Publié le 14 juin 2022 à 11h10 par Thibault Morlain

Cet été, Laurent Batlles compte opérer un énorme mercato pour reconstruire l’ASSE et espérer remonter le plus vite possible en Ligue 1. Pour cela, l’entraîneur des Verts aimerait notamment aller piocher à Troyes, son ancien club. A l’ESTAC, Batlles aurait plusieurs pistes, dont celle menant à Jimmy Giraudon. Mais cela ne sera pas si simple…

Pour l’ASSE, il faut donc repartir sur un nouveau projet. Désormais en Ligue 2, les Verts doivent se reconstruire autour de Laurent Batlles, nouvel entraîneur. L’été s’annonce ainsi mouvementé dans le Forez et plusieurs arrivées seraient à prévoir. D’ailleurs, Batlles aimerait s’entourer de joueurs qu’il a dirigés à Troyes, son ancien ancien club. L’objectif serait ainsi de construire autour de ces éléments qu’il connait très bien. Plusieurs joueurs de l’ESTAC l’intéresseraient, dont Jimmy Giraudon, qui revient d’un prêt à Leganés.

Giraudon a l’embarras du choix pour son avenir