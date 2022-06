Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En discussion avec Mbappé et Campos, Galtier prépare son arrivée à Paris

Publié le 17 juin 2022 à 8h45 par Bernard Colas

Pour remplacer Mauricio Pochettino, dont le départ sera officialisé dans les prochaines heures, Luis Campos privilégie la piste Christophe Galtier. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Zinedine Zidane n’a pas donné son accord pour débarquer au PSG, à l’inverse du technicien de l’OGC Nice, emballé à l’idée de rejoindre la capitale.

Après Leonardo, c’est Mauricio Pochettino qui s’apprête à quitter le Paris Saint-Germain. Le départ de l’Argentin ne fait plus aucun doute, et Luis Campos s’active pour dénicher son successeur. Si le Qatar rêve encore de Zinedine Zidane, ce dernier a d’autres plans pour son avenir comme vous l’a révélé le10sport.com. Un refus que voit d’un bon œil Campos, puisque celui-ci privilégie la piste Christophe Galtier pour remplacer Pochettino. Les deux hommes sont proches après leur collaboration au LOSC, et selon L’Équipe, le PSG a contacté l’OGC Nice pour se renseigner sur la situation du technicien tricolore, qui de son côté, s’imagine déjà au Parc des Princes.





Galtier discute avec Campos… et Mbappé