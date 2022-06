Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En Italie, on confirme la nouvelle recrue de Campos

Publié le 16 juin 2022 à 19h45 par Axel Cornic

Giovanni Carnevali, directeur sportif de Sassuolo, s’est exprimé au sujet des échanges avec Luis Campos concernant Gianluca Scamacca. Ce dernier semble être devenu en quelques jours la grande priorité du Paris Saint-Germain pour renforcer son attaque.

Avec la prolongation de Kylian Mbappé, on est certain de voir à nouveau la saison prochaine le trio formé avec Lionel Messi et Neymar, même si la position de ce dernier semble s’être fragilisée. Il faudra toutefois prévoir des remplaçants, alors qu’Angel Di Maria va quitter le Paris Saint-Germain et que Mauro Icardi est poussé vers la sortie. Luis Campos a la solution, puisque dès son arrivée il semble avoir activé une toute nouvelle piste, avec Gianluca Scamacca. Grande promesse du football Italien, l’actuel attaquant de Sassuolo pourrait rejoindre le PSG cet été, dans une opération dépassant les 35M€.

« C’est vrai, nous avons parlé de plusieurs joueurs et Scamacca a sans aucun doute été l’un des arguments de cette conversation »