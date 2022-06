Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos dégaine déjà deux offres de transfert

Publié le 16 juin 2022 à 0h00 par Arthur Montagne

Tout juste nommé Conseiller Football du PSG, Luis Campos s'active déjà très sérieusement sur le marché des transferts. En effet, le dirigeant portugais a une idée bien précise de la façon dont il faut renforcer l'effectif du club de la capitale. Dans cette optique, des offres auraient même été transmises pour deux joueurs à savoir Milan Skriniar et Gianluca Scamacca.

Depuis quelques jours, le PSG a un nouveau patron de son secteur sportif, à savoir Luis Campos. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du Club », confiait le Portugais. Et le successeur de Leonardo est déjà très actif en coulisses.

Mercato - PSG : Campos prépare sa contre-attaque pour Skriniar https://t.co/sb9nrtBr4d pic.twitter.com/uFJnXCHugm — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 14, 2022

Des offres pour Skriniar et Scamacca

En effet, Luis Campos aurait déjà avancé concrètement sur deux dossiers à savoir ceux de Milan Škriniar (Inter Milan) et Gianluca Scamacca (Sassuolo). Le PSG aurait même transmis des offres à ces deux clubs. Selon la presse italienne, pour le défenseur slovaque, 50M€ auraient été transmis à l'Inter qui attend 80M€ tandis que l'attaquant italien a fait l'objet d'une proposition estimée à 35M€, hors bonus, mais Sassuolo espère 50M€. Dans tous les cas, Luis Campos ne chôme pas.