Mercato - PSG : Campos joue avec le feu pour Koulibaly

Publié le 15 juin 2022 à 21h10 par Axel Cornic

Décidé à recruter au moins une grande star en défense lors de ce mercato estival, Luis Campos a repris la piste de Leonardo menant à Kalidou Koulibaly, souvent lié au PSG ces dernières années. A un an de son contrat il semble enfin pour voir quitter le Napoli, même si la concurrence s’annonce féroce avec la Juventus et le FC Barcelone.

Le casting a commencé en défense et le moins que l’on puisse dire, c’est que les pistes de Luis Campos sont très ambitieuses. Le nouveau boss du recrutement du PSG semble vouloir recruter au moins une grosse pointure au poste de défenseur central et cela pourrait bien être Kalidou Koulibaly. Ce nom est bien connu du côté du Paris Saint-Germain, où les prédécesseurs de Campos ont essayé de le recruter. C’est notamment le cas de Leonardo, qui a quitté son poste de directeur sportif dans le silence total, en marge de la dernière journée de Ligue 1.

Spalletti fait le forcing pour que le Napoli prolonger Koulibaly