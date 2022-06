Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Luis Campos a fait capoter un transfert colossal

Publié le 15 juin 2022 à 18h30 par Dan Marciano

Longtemps, le dossier Paul Pogba figurait en bonne place sur le bureau des responsables parisiens. Une piste activée il y a maintenant plusieurs mois par Leonardo. Depuis, le Brésilien a quitté son poste de directeur sportif, remplacé par Luis Campos. Et force est de constater que l'international français ne figurait pas parmi les priorités du Portugais.

Le mercato estival a ouvert ses portes depuis le 10 juin. Arrivé avec le titre de conseiller sportif, Luis Campos aura la lourde tâche de renforcer le groupe parisien avec une enveloppe comprise entre 80 et 100M€ selon les informations de L'Equipe . Loin d'être une partie de plaisir car le Portugais envisagerait de renforcer de nombreux secteurs, à commencer par la défense centrale. La piste Milan Skriniar (Inter) serait sa grande priorité. Mais pas question de délaisser son autre chantier, le milieu de terrain. Campos va reprendre la suite de Leonardo, qui était déjà passé à l'action sur plusieurs dossiers. Avant son départ, le Brésilien avait pris des renseignements sur Aurélien Tchouaméni, mais aussi sur Paul Pogba. Ces deux joueurs étaient annoncés comme les priorités du PSG pour densifier l'entrejeu. Le dossier Pogba semblait plus facile, étant donné qu'il avait pris la décision de quitter libre Manchester United. « Le fait qu’on parle de moi au PSG en France ? Je peux décider demain comme je peux décider pendant le mercato. C’est pas décidé, il n’y a rien. Rien de fait » avait confié le joueur lors d'un entretien à Téléfoot en mars dernier. Mais depuis, la Pioche a fait son choix.

Pogba attendait le PSG, mais...

Dans ce dossier, le PSG a définitivement perdu la main. Selon les informations de Goal, de Sky Sports et de plusieurs autres médias européens, Paul Pogba va finalement poursuivre sa carrière à la Juventus. A en croire Foot Mercato , le joueur de 29 ans aurait déjà signé un contrat de quatre ans, mais la signature ne devrait être officialisée qu'au début du mois de juillet. Pourtant, le milieu de terrain semblait prêt à écouter le PSG comme le laisse entendre Saber Desfarges.

⚪️⚫️ Paul Pogba n’a pas encore signé son contrat à la Juventus, mais il est sur le point de le faire. Accord total trouvé avec le club du Piémont… après avoir attendu de longs jours un signe du PSG. Le Français va retrouver la Juve, 6 ans après. — Saber Desfarges (@SaberDesfa) June 14, 2022