Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lâche tout sur son départ du projet QSI

Publié le 17 juin 2022 à 8h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Remplacé par Luis Campos à la direction sportive cet été, Leonardo a donc été poussé vers la sortie, trois ans après son retour dans l’organigramme du PSG. Le dirigeant brésilien sort du silence sur les circonstances de ce limogeage et n’affiche aucune animosité envers le Qatar malgré cette décision forte.

Après un premier passage déjà remarqué à l’époque entre 2011 et 2013 en tant que directeur sportif du PSG, Leonardo avait effectué son grand retour à l’été 2019 pour tenter de redresser la barre du projet QSI. Et en dépit d’un bilan plutôt honorable avec une finale et une demi-finale de Ligue des Champions sur les trois dernières saisons ainsi que quelques opérations marquantes sur le mercato (Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos…), Leonardo a finalement été remercié par les hautes instances du PSG depuis le Qatar en cette fin de saison. Dans un large entretien accordé à L’EQUIPE ce vendredi, l’ancien directeur sportif du PSG se livre enfin sur son départ.

« Il y a peut-être de l’impatience »

« Mon départ qui n’a jamais été officialisé ? On en a parlé avec le club. Sans doute est-ce ma manière d’être, mais je trouve toujours un peu pathétique de dire “merci beaucoup, au revoir…” Ce n’était pas important de faire un communiqué. Mon rapport au PSG a toujours été lié à une émotion trop forte. J’y suis arrivé comme joueur à un moment (en 1996) où le club était en ébullition, l’équipe avait gagné la Coupe des Coupes (C2),j’ai vécu un an très intense. Si je suis revenu ici en 2011, c’est parce que j’avais porté ces couleurs. Il y avait de l’affectif au moment d’arriver, au moment de partir et, même là, au moment de couper, maintenant. Quand il y a une défaite importante comme celle du Real Madrid, en Ligue des champions, cela suscite toujours une émotion énorme. Mais je ne veux retenir que le positif. Si on parle de ces trois dernières années, on peut parler de beaucoup de choses. Bon, il y a eu le Covid au milieu. C’était bizarre. Cette période a pas mal influencé le reste. Mais le reste, ce sont des choses positives. Pourquoi changer si c’est positif? Je pense que ce sont des cycles. Peut-être les rapports sont trop intenses et cela implique de changer très vite. Cela n’arrive pas qu’au PSG. Ça change beaucoup, partout. Il y a peut-être de l’impatience, aussi. Le football est devenu encore plus important, plus mondial. Et quand il atteint une telle dimension, cela bouge », indique dans un premier temps Leonardo sur les circonstances de son départ du PSG. Mais malgré tout, le directeur sportif brésilien n’en veut pas au Qatar sur son limogeage.

« Je pars avec zéro amertume, mais j’ai ma vision »