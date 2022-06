Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle sera la première vente du duo Campos/Henrique ?

Publié le 17 juin 2022 à 8h00 par Arthur Montagne

Nouveau conseiller football du PSG, Luis Campos va avoir du pain sur la planche cet été pour restructurer l'effectif parisien, cela va passer par des arrivées, mais aussi et surtout par des départs. Dans cette optique, Antero Henrique aidera son compatriote dans ce domaine dans lequel il a excellé par le passé. Mais quel joueur sera le premier à quitter le PSG cet été ?

Nommé conseiller football du PSG il y a quelques jours, Luis Campos est déjà actif en coulisses. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du Club », déclarait-il au moment de son arrivée. Par conséquent, Luis Campos veut restructurer l'effectif du PSG. Pour cela, des transferts semblent déjà bien engagés puisque les noms de Milan Škriniar (Inter Milan) et Gianluca Scamacca (Sassuolo) circulent avec insistance. Mais il faudra également vendre cet été. Et quel sera le premier joueur à partir ?

Le PSG va s'activer pour vendre

Compte tenu de l'ampleur de la tâche, Luis Campos sera aidé par Antero Henrique qui avait montré un certain talent dans ce domaine lors de son premier passage au PSG. Et deux dirigeants, ce ne sera probablement pas de trop pour répondre aux exigences de ventes. Plusieurs joueurs sont poussés au départ, à l'image de Mauro Icardi, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Julian Draxler, Ander Herrera, Layvin Kurzawa ou encore Sergio Rico, des joueurs indésirables à Paris. Cependant, les dossiers les plus avancés semblent concerner Arnaud Kalimuendo, qui aurait fait l'objet d'une offre de 20M€ de Leeds, et Colin Dagba, très convoité en Ligue 1. Alphonse Areola, prêté à West Ham, pourrait également être transféré définitivement pour environ 11M€. Egalement de retour de prêt, du Sporting CP, Pablo Sarabia dispose d'une belle cote sur le marché et pourrait donc être transféré. Pour le reste, certains joueurs seront très difficiles à vendre compte tenu de leurs salaires que la plupart des clubs ne peuvent pas assumer. Autre conséquence de ces revenus élevés, les joueurs parisiens ne veulent pas spécialement quitter leur cadre de vie à Paris. Antero Henrique et Luis Campos auront beaucoup de travail.



