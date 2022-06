Foot - Mercato - PSG

Mercato : Après le PSG, Leonardo va déjà rebondir

Publié le 15 juin 2022 à 23h30 par Hugo Ferreira

Remercié par le Paris Saint-Germain à l’issue d’une saison peu convaincante, Leonardo est à la recherche d’un point de chute. Si son départ du club de la capitale ne sera pas communiqué sur demande du Brésilien, celui-ci est bien disponible sur le marché, et aurait déjà été contacté par Valence. Les discussions auraient même été fréquentes ces derniers temps, et le principal intéressé pourrait décider de rallier l’Espagne.

Après trois années passées au sein du Paris Saint-Germain, Leonardo a finalement été remercié. Le Brésilien connaissait son troisième passage dans la capitale. Le premier en tant que joueur lors de la saison 1996-1997, le second comme directeur sportif entre 2011 et 2013, et donc le dernier, où il occupait le même poste, et ce depuis 2019. Alors que le PSG avait réalisé un mercato estival plein de promesses, plusieurs recrues n’ont pas réussi à convaincre, et l’homme de 52 ans a été vivement critiqué par les supporters, qui réclamaient son départ. Les hautes instances parisiennes étaient visiblement du même avis, et ont décidé de se séparer de Leonardo. Cependant, aucun communiqué n'a encore vu le jour à ce sujet.

Mercato - PSG : Une offre XXL lâchée pour cette piste de Zidane ? https://t.co/sZO6W0mpbX pic.twitter.com/6EI1VCdAvW — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 15, 2022

Le PSG n’annoncera pas le départ de Leonardo

Et selon les informations du Parisien , aucune communication ne devrait avoir lieu. Si Leonardo a bel et bien été viré du Paris Saint-Germain, celui-ci aurait demandé à ses dirigeants de ne pas annoncer leur décision. En effet, le Brésilien préfère partir dans le silence, et n’aimerait pas voir un communiqué le remerciant et le complimentant pour ce qu’il a fait au club, alors qu’il a été remercié car il ne convenait plus. Son départ semble de toute façon évident, puisque le PSG a d’ores et déjà officialisé l’arrivée de Luis Campos au poste de directeur sportif, jusque-là occupé par le natif de Niteroi. Toutefois, Leonardo ne serait pas sans solution pour son avenir, et pourrait rebondir en Espagne.

Mercato - PSG : Mbappé a provoqué une révolution en interne https://t.co/QG4EIk2Tq2 pic.twitter.com/l8VOBsRBCj — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 15, 2022

Valence s’intéresse à Leonardo