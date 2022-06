Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable révélation sur un transfert de Lewandowski à Paris

Publié le 15 juin 2022 à 22h10 par Hugo Ferreira

Désireux de quitter le Bayern Munich au cours des prochaines semaines, Robert Lewandowski figure dans les petits papiers du Paris Saint-Germain, et pourrait décider de s’engager en faveur du champion de France. Toutefois, il faudrait d’abord que sa femme accepte de venir à Paris, un élément qui avait déjà bloqué les négociations par le passé.

Auteur de très bonnes prestations depuis son arrivée au Bayern Munich, Robert Lewandowski semble désormais évoluer à son meilleur niveau. En effet, l’international polonais empile les buts, et sort de trois saisons consécutives avec plus de 48 réalisations. Des performances qui n’ont pas échappé au Paris Saint-Germain. En effet, le joueur de 33 ans souhaite quitter la Bavière lors du mercato estival et le club de la capitale semble vouloir en profiter. Toutefois, alors que le PSG s’était déjà intéressé à Lewandowski par le passé, aucune discussion n’avait eu lieu entre les deux parties à cause de la femme de l’attaquant.

«La femme de Robert ne voulait pas aller à Paris»