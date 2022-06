Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau front s’ouvre dans le feuilleton Icardi

Publié le 15 juin 2022 à 17h10 par Axel Cornic mis à jour le 15 juin 2022 à 18h01

Plus dans les plans du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi est clairement poussé vers la sortie, après une énième saison décevante. Mais alors que ces dernières années plusieurs option se présentaient à lui, les choses sont beaucoup compliquées en ce mercato estival, mêle si une solution inattendue pourrait arriver pour le PSG.

Lors de son arrivée, nombreux se disaient que Leonardo avait flairé le bon coup pour la modique somme de 50M€. Trois ans plus tard, la situation a totalement basculé. Mauro Icardi n’est plus que l’ombre de lui-même et entre problèmes extra-sportifs et prestations décevantes, il a terminé une saison catastrophique avec un total de 5 buts toutes compétitions confondues. Ainsi, le grand ménage qui se prépare au Paris Saint-Germain devrait commencer par lui, mais la tâche s’annonce extrêmement délicate. Tout d’abord, la valeur d’Icardi sur le marché s’est écroulée et aucun club n’est prêt à lui accord le salaire de 10M€ par an qu’il touche au PSG.

Icardi vers la Premier League ?