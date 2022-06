Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos prépare une surprise sur le mercato

Publié le 15 juin 2022 à 21h45 par Hugo Ferreira

Désireux de bâtir un effectif capable de remporter la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain étudie le profil de nombreuses pistes. Dans le secteur défensif notamment, le club de la capitale souhaite se renforcer et cible plusieurs joueurs. Le PSG aurait même entrepris des démarches pour l’un d’entre eux, toutefois, son nom n’a pas encore fuité.

Si le Paris Saint-Germain possède déjà un très bon effectif, cela n’empêche pas le club de la capitale de vouloir se renforcer, et ce à tous les niveaux. Dans le secteur défensif, le PSG veut se rattraper après l’échec subi avec Sergio Ramos, qui n’a pratiquement pas joué pour cause de blessure, et ne compte pas seulement se reposer sur Marquinhos, Presnel Kimpembe et l’Espagnol. Plusieurs joueurs sont donc ciblés comme Milan Skriniar, Matthijs de Ligt ou encore Kalidou Koulibaly, qui pourraient rallier le champion de France, toutefois, ces derniers ne sont pas les seules pistes étudiées.

Mercato - PSG : Luis Campos sur le point de boucler deux gros transferts https://t.co/krNYFFLaUl pic.twitter.com/LduyFxS3Os — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 15, 2022

Le PSG cible un nouveau défenseur polyvalent