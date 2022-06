Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date du départ de Kylian Mbappé déjà connue ?

Publié le 17 juin 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat jusqu’en 2025 avec le PSG. Florentino Pérez, qui est encore très remonté contre l’attaquant français, n’exclut pas pour autant de revenir à la charge dans trois ans pour retenter sa chance avec Mbappé.

C’est un fait, le feuilleton Kylian Mbappé aura occupé une place majeure dans l’actualité mercato du PSG pendant des mois puisque l’attaquant français, qui arrivait initialement au terme de son contrat au Parc des Princes, était attendu par le Real Madrid qui souhaitait l’enrôler libre. Finalement, Mbappé a prolongé avec le PSG un peu à la surprise générale fin mai, posant ainsi un lapin au club merengue qui en avait pourtant fait sa priorité absolue du mercato. Et Florentino Pérez ne digère pas…

Mbappé repris de volée par Pérez

Mercredi soir, au micro de l’émission El Chiringuito, le président du Real Madrid Florentino Pérez est revenu sur la prolongation de dernière minute de Kylian Mbappé avec le PSG et il a dézingué l’attitude de l’attaquant tricolore : « Ce Mbappé, ce n’est pas celui que j’ai connu. Le Mbappé qui ne veut pas participer à des opérations de sponsoring n’est pas ce Mbappé que je veux. Aucun joueur n’est au-dessus du club. Moi je croyais au Mbappé qui avait un rêve (…) Emmanuel Macron a appelé Kylian Mbappé, ça n'a aucun sens. Le PSG lui a proposé d'être le chef de file du projet, ça a tout changé. Je n'ai pas vu le même Kylian Mbappé qu'on voulait (…) Mbappé avait un rêve, on a essayé de l’acheter l’été dernier. Et il a fallu attendre un an. Il continuait de vouloir venir et 15 jours avant, tout a changé. À cause de la pression politique et pour des raisons économiques », a indiqué Pérez. Mais est-il encore possible de voir un jour Mbappé sous le maillot du Real Madrid suite à cet épisode et vu leur nouveaux rapports ?

Le Real de retour sur Mbappé en 2025 ?