Mercato - PSG : L’avenir de Neymar est lié à celui de Lewandowski

Publié le 16 juin 2022 à 18h15 par Axel Cornic

Alors qu’il souhaite quitter le Bayern Munich cet été, Robert Lewandowski reste un joueur très apprécié du côté du Paris Saint-Germain, où on le verrait bien évoluer aux côtés de Kylian Mbappé. Pourtant rien ne pourra se faire, à moins d’un départ de Neymar, dont le contrat court jusqu’en juin 2025 et qui ne semble pas avoir la cote sur le marché.

Quelque chose semble s’être cassé entre Neymar et le Paris Saint-Germain. Depuis 2017, l’aventure parisienne semble être synonyme d’un long chemin de croix pour le Brésilien, qui a enchainé déceptions sportives et pépins physiques. Il était d’ailleurs l’un des joueurs les plus critiqué par les supporters après l’élimination en huitième de finale de Ligue des Champions et la prolongation de Kylian Mbappé semble clairement lui faire de l’ombre, lui qui semblait être le leader du projet parisien. Ainsi, un possible départ est de plus en plus évoqué du côté du PSG, mais la tâche s’annonce immense tant Neymar ne semble plus intéresser les grands clubs européens.

Pas de Lewandowski sans départ de Neymar