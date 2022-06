PSG : Après sa prolongation, Kylian Mbappé se lance dans un nouveau projet

Foot - PSG

Désormais lié au PSG jusqu'en 2025, Kylian Mbappé va profiter de quelques jours de vacances avant de préparer la saison prochaine. Mais parallèlement à sa carrière de joueur, la star français travaille sur d'autres projets. Le champion du monde 2018 va lancer sa société de production, qui aura pour but de créer du contenu autour du sport, de la musique, de la culture, de la technologie et des jeux vidéo.

L'heure du repos a sonné pour Kylian Mbappé, auteur d'une nouvelle saison majuscule avec le PSG. Avec 28 buts inscrits en Ligue 1 cette saison, le joueur a été nommé par ses pairs comme le meilleur joueur du championnat de France lors des trophées UNFP. Les supporters français auront l'occasion d'apercevoir Mbappé dans les stades de l'hexagone dans les prochaines années puisqu'il vient de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2025.

WME Sports is proud to announce we have signed international soccer star, Kylian Mbappé, and his entertainment company, Zebra Valley. Welcome to the family, @KMbappe! pic.twitter.com/JIp8thNYeo