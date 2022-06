Foot - PSG

PSG : Arsène Wenger provoque une grosse polémique avec Kylian Mbappé

Publié le 15 juin 2022 à 20h10 par Dan Marciano

Lors d'un congrès organisé en mai dernier, Arsène Wenger avait annoncé que Kylian Mbappé aurait été moins performant s'il avait été formé sur le continent africain. La Conmebol, confédération sud-américaine, a publié un communiqué ce mercredi pour dénoncer les propos de celui qui occupe le rôle de directeur du développement de la FIFA.

Directeur du développement de la FIFA, Arsène Wenger fait parler de lui pour des propos tenus le 24 mai dernier lors d'un congrès d'entraîneurs allemands. L'ancien coach d'Arsenal avait déclaré que Kylian Mbappé aurait été moins performant s'il était né en Afrique : « Kylian Mbappé a des origines africaines, mais il a été formé en Europe. S'il était né au Cameroun, il ne serait pas devenu ce joueur. Il y a l'Europe et le reste du monde, et le reste du monde a besoin d'aide, sinon nous perdrons trop de talents » . Une déclaration maladroite, qui a provoqué la colère de la Conmebol.

La CONMEBOL condena expresiones con claro sesgo discriminatorio.https://t.co/zrmnuu6eSR — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 14, 2022

La Conmebol s'attaque à Wenger