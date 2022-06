Foot - PSG

PSG : À Paris, Marco Verratti est en plein rêve

Publié le 13 juin 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Cela fait à présent dix ans que Marco Verratti fait vibrer les supporters du Parc des princes ballon au pied lorsqu’il est apte à jouer. Ses facilités et son caractère font de lui l’un des favoris des supporters et pour l’Italien, son aventure parisienne est un véritable rêve comme il a tenu à le souligner lors de la journée de dimanche.

Il est arrivé en tant que total inconnu lors du premier mercato XXL de l’ère QSI à l’été 2012. Après une session estivale des transferts en 2011 qui a permis à Antoine Kombouaré de bénéficier d’une première fournée de joueurs capables d’aller se battre pour tous les titres nationaux, Carlo Ancelotti a pu témoigner des venues de Thiago Motta, de Maxwell et d’Alex à l’hiver 2012 avant que Leonardo offre Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Ezequiel Lavezzi et donc Marco Verratti à « Il Mister » quelques mois après. Verratti est le seul joueur évoluant encore au PSG. Du haut de ses 29 ans, Marco Verratti a tout connu au Paris Saint-Germain sauf un sacre en Ligue des champions et éventuellement en Mondial des clubs. Cependant, étant totalement heureux au PSG, Verratti n’a cessé de prolonger ses contrats, la dernière prolongation en date remontant en octobre 2019 et son bail actuel prenant fin en juin 2024. De quoi l’inciter à une nouvelle fois rallonger son aventure à Paris ? Celui qui est surnommé le Petit Hibou a dernièrement laissé la porte ouverte à une telle éventualité. « Si je vais prolonger ? Peut-être ! Actuellement on négocie avec le club. Le PSG restera toujours dans mon cœur. Je reviendrai vivre à Paris, c’est ma ville de cœur. Il n’y aura jamais de problème, c’est le club qui décidera si je dois prolonger ou pas ».

🗣️ « Je donne toujours mon maximum pour le club »Marco Verratti est revenu sur son histoire en Rouge et Bleu et sa dixième saison à Paris au micro de https://t.co/1DL7wb0vPw. 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 12, 2022

