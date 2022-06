Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste se confirme pour l'avenir de Leonardo

Publié le 11 juin 2022 à 12h45 par La rédaction mis à jour le 11 juin 2022 à 12h46

Évincé du PSG au détriment du Portugais Luis Campos, Leonardo cherche un nouveau point de chute. Ainsi, le Brésilien pourrait se retrouver en Espagne, du côté de Valence. Les dirigeants du club che, qui opèrent certains changements en interne, privilégieraient la piste Leonardo afin d'en faire leur nouveau directeur sportif…

Directeur sportif du PSG entre 2011 et 2013 puis entre 2019 et 2022, Leonardo a récemment fait ses valises. Malgré un premier mandat plutôt réussi, Leonardo était énormément pointé du doigt ces derniers mois. Désigné comme l’un des principaux responsables des récents problèmes du PSG, le Brésilien a été informé par sa direction qu'il ne serait pas reconduit. Luis Campos a officiellement été introduit comme conseiller football du club parisien ce vendredi, et de son côté, Leonardo pourrait filer en Espagne.

Valence compte récupérer Leonardo