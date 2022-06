Foot - PSG

PSG : Marco Verratti se livre à cœur ouvert sur son aventure dans le projet QSI

Publié le 12 juin 2022 à 18h30 par Dan Marciano

Arrivé en juillet 2012, quelques semaines après la prise de pouvoir de Qatar Sports Investments, Marco Verratti avait été l'un des premiers paris du PSG, nouvelle version. Un choix payant puisque le joueur italien s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain de la planète. Dix ans après son arrivée, il est revenu, avec sincérité, sur son aventure parisienne.

A 29 ans, Marco Verratti est le joueur plus ancien de l'effectif parisien. Arrivé en 2012 à Paris en provenance de Pescara, l'international italien a passé la grande partie de sa carrière dans la capitale. Et le joueur n'est pas prêt de plier bagages. Lié actuellement au PSG jusqu'en 2024, le milieu de terrain pourrait, prochainement, prolonger son contrat. « Si je vais prolonger ? Peut-être ! Actuellement on négocie avec le club. Le PSG restera toujours dans mon cœur. Je reviendrai vivre à Paris, c’est ma ville de cœur. Il n’y aura jamais de problème, c’est le club qui décidera si je dois prolonger ou pas » avait confié Verratti. Entre le club parisien et Verratti, l'histoire a débuté en 2012. Agé de 19 ans, il était alors inconnu au bataillon. Mais au sein de l'équipe de la capitale, le champion d'Europe 2016 s'est imposé comme un élément essentiel. A l'occasion de ses dix ans au PSG, Verratti s'est confié sur son passage et s'est remémoré quelques souvenirs marquants.

« Je ne peux qu'être heureux »

Lors de son arrivée au PSG, Marco Verratti ne pensait pas récolter autant de trophées sur la scène nationale. Huit fois champion de France, vainqueur à de multiples reprise de la Coupe de la Ligue et la Coupe de France, l'Italien donne de l'importance à ces titres, même si la Ligue des champions manque à son palmarès. « Je n'aurais jamais pu l'imaginer. Quand on commence à jouer au foot, on rêve de gagner des titres au plus haut niveau. Le championnat de France, beaucoup l'ont joué, mais certains ne le gagneront jamais. J'en ai remporté huit, et tous étaient merveilleux, du premier au dernier. C'est quelque chose qui restera gravé dans mon cœur, c'est très difficile à gagner. Quand on est footballeur, on rêve de cela, et je ne peux qu'être heureux » a-t-il déclaré ce dimanche.

« C'est un club qui m'a beaucoup appris et donné »