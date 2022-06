Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid veut doubler Campos pour Nkunku

Publié le 11 juin 2022 à 13h15 par La rédaction mis à jour le 11 juin 2022 à 13h16

Alors que Kylian Mbappé a prolongé au PSG, le Real Madrid se pencherait désormais sur le cas de Christopher Nkunku. Auteur d’une excellente saison du côté de Leipzig, le Français ne manque pas de prétendants. Les Madrilènes tenteraient donc de couper l’herbe sous le pied du PSG, qui envisage de rapatrier le joueur formé au club…

Avec 35 buts et 16 passes décisives, Christopher Nkunku s’est révélé au monde entier cette saison. Sélectionné en équipe de France, le joueur attise forcément les convoitises. Ces derniers jours, son nom revenait du côté du PSG, mais il semblerait que le Real Madrid tente de mettre des bâtons dans les roues des Parisiens. Florentino Pérez s'intéresserait à Christopher Nkunku après l’échec du dossier Kylian Mbappé. Mais alors que le joueur est sous contrat jusqu’en 2024 avec le club allemand, il ne sera pas aisé de faire signer Nkunku.

Nkunku plaît au Real Madrid