Foot - PSG

PSG/OM : On en sait plus sur le prochain Classico

Publié le 15 juin 2022 à 15h10 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 15 juin 2022 à 15h12

Comme chaque saison, la Ligue 1 va réserver une double confrontation entre le PSG et l’OM pour le grand Classico. Le calendrier de l’exercice 2022-2023 vient de tomber et il a annoncé la date du prochain choc entre les deux clubs ennemis qui se tiendra le 16 octobre prochain, au Parc des Princes.

Ce vendredi, la LFP a tiré au sort le calendrier de la saison 2022-2023 en Ligue 1, et l’ensemble des supporters et de l’OM attendent bien évidemment de savoir à quel moment se tiendront les fameux Classicos ! Et bien le verdict est tombé puisque Le Parisien indique que la première de cette double confrontation en championnat entre le PSG et l’OM se tiendra le 16 octobre prochain, au Parc des Princes, à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1.

Mercato - PSG : Première révolution apportée par Luis Campos en interne https://t.co/1piPhcSks9 pic.twitter.com/l2NjsiyyJM — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 15, 2022

Le PSG débutera à Clermont

Pour le reste, le PSG débutera sa saison par un déplacement sur la pelouse de Clermont le week-end du 6/7 août prochain, une affiche qui s’était soldée la saison passée par un carton des joueurs du club de la capitale (6-1) avec des triplés de Neymar et de Kylian Mbappé. Pour le reste des informations pratiques, le premier match du PSG au Parc des Princes l’opposera à l’AS Monaco (3e journée, 28 août), et le premier choc contre l’OL lors de la 8e journée sur la pelouse du Groupama Stadium.