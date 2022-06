Foot - Mercato - PSG

Mercato : Ces Titis qui ont rapporté gros au PSG

Publié le 17 juin 2022 à 7h30 par Arthur Montagne

Depuis l'arrivée de QSI, le PSG a rencontré de nombreuses difficultés pour vendre ce qui a pu poser des problèmes. Par conséquent, le club de la capitale a souvent pioché dans son centre de formation pour équilibrer ses comptes. Le 10 Sport vous propose de découvrir les 5 Titis qui ont été le mieux vendus depuis l'arrivée du Qatar au PSG.

5) Stanley Nsoki - 2019 - 12,5M€

Durant l'été 2019, Antero Henrique, juste avant son départ, va boucler la vente de plusieurs jeunes joueurs afin d'équilibrer les comptes du PSG. Toutefois, Leonardo, qui a pris la succession du Portugais, cède un dernier jeune. Dans les ultimes instants du mercato, Stanley Nsoki rejoint l'OGC Nice pour 12,5M€. Après 16 matches avec son club formateur, ce défenseur polyvalent, capable de jouer à gauche ou dans l'axe, va toutefois peiner à s'imposer chez les Aiglons et sera transféré en 2021 au FC Bruges pour 6,5M€.

4) Christopher Nkunku - 2019 - 13M€

Le même été, le PSG se sépare aussi de Christopher Nkunku. Très apprécié par Thomas Tuchel, le milieu de terrain parisien a disputé 78 matches et inscrit 11 buts avec son club formateur sans toutefois réussir à s'imposer réellement. Par conséquent, le RB Leipzig décide de le recruter en 2019 pour 13M€, et c'est un succès. Christopher Nkunku vient de réaliser une saison exceptionnelle à l'issue de laquelle il a été élu meilleur joueur de Bundesliga ce qui lui a permis d'être convoqué en équipe de France par Didier Deschamps. Et il pourrait encore rapporter gros au PSG qui dispose d'un pourcentage à la revente. Et compte tenu de ses prestations, Nkunku pourrait bien être vendu contre une somme importante.

3) Moussa Diaby - 2019 - 15M€

Denier transfert d'un jeune parisien en 2019, c'est Moussa Diaby. Bien que régulièrement utilisé dans la rotation par Thomas Tuchel, le jeune ailier est confronté à une concurrence beaucoup trop intense à son poste. Le Bayer Leverkusen saute donc sur l'occasion pour le recruter contre un chèque de 15M€. Et le club allemand ne le regrettera pas puisque Moussa Diaby s'est imposé comme un titulaire indiscutable et comme une valeur sûre à son poste en Bundesliga. A tel point qu'un transfert avoisinant les 100M€ est évoqué pour le natif de Paris. Et comme pour Christopher Nkunku, le PSG a conservé un pourcentage à la revente qui pourrait lui rapporter gros.

2) Jean-Kevin Augustin - 2017 - 16M€

Le deuxième de ce classement s'est clairement perdu en route. Présenté comme un solide espoir du PSG, Jean-Kevin Augustin rejoint le RB Leipzig pour 16M€. Mais contrairement à Christopher Nkunku, l'attaquant ne s'imposera jamais au sein du club allemand. Après deux saisons en Bundesliga, il est prêté à l'AS Monaco puis à Leeds à chaque fois sans jamais convaincre avant de s'engager ave le FC Nantes à l'issue de son contrat où son passage a tourné au fiasco.

1) Mamadou Sakho - 2013 - 19M€