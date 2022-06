Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier est interpellé dans le vestiaire de l’OGC Nice

Publié le 16 juin 2022 à 17h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé comme étant la grande priorité du PSG pour le poste d’entraîneur et le dossier le plus avancé devant Zinedine Zidane, Christophe Galtier reçoit un message fort de la part de l’un de ses protégés du côté de l’OGC Nice, Billal Brahimi, qui espère le voir rester sur la Côte d’Azur.

Christophe Galtier et le PSG, ça brûle ' Le10sport.com vous a révélé en exclusivité que la piste menant à l’entraîneur de l’OGC Nice était la plus avancée pour le club de la capitale et son conseiller sportif, Luis Campos, notamment puisque Zinedine Zidane a repoussé les différentes offres du Qatar. Mais Galtier reste pourtant un maillon fort du projet mis en place par INEOS à l’OGC Nice, et notamment chez certains de ses joueurs qui craignent son départ pour le PSG cet été.

Mercato - PSG : Galtier prépare son arrivée à Paris... avec un proche de Mourinho https://t.co/2AEghMUHyW pic.twitter.com/BopdaIBqC2 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 16, 2022

« J’aimerais qu’il reste avec nous »