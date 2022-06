Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Christophe Galtier ne sera pas regretté à l’OGC Nice

Publié le 16 juin 2022 à 3h00 par Thibault Morlain

Nouveau conseiller sportif du PSG, Luis Campos tenterait de faire venir Christophe Galtier afin de remplacer Mauricio Pochettino sur le banc de touche. Pour cela, il faudra alors trouver un accord avec l’OGC Nice, où le natif de Marseille ne ferait clairement plus l’unanimité aujourd’hui. Chez les Aiglons, Galtier ne sera ainsi pas regretté en cas de départ…

Pour le moment, la question du prochain entraîneur du PSG n’a toujours pas de réponse. En effet, tandis que Mauricio Pochettino va prochainement être remercié, l’identité de son successeur n’est toujours pas connue. Comme le10sport.com vous l’a révélé, Zinedine Zidane ne viendra pas tandis que Christophe Galtier se rapproche. Ce dernier apparait comme la priorité de Luis Campos. Aujourd’hui à l’OGC Nice, Galtier pourrait ainsi franchir un nouveau cap en débarquant sur le banc du PSG.



La rupture est actée ?