Transferts - OM : Longoria s’est fixé un très gros objectif sur le mercato

Publié le 16 juin 2022 à 1h00 par Arthur Montagne

Depuis l'ouverture du mercato, Pablo Longoria semble très actif en coulisse. Il semblerait que le président de l'OM veuille boucler le transfert d'un avant-centre, entre autres. Dans cette optique, après avoir manqué Mohamed Ali-Cho, qui va s'engager avec la Real Sociedad, Longoria se concentre sur des profils plus expérimentés, notamment du côté de la Serie A.

Cet été, l'Olympique de Marseille devrait être très actif. Et pour cause, le club phocéen s'est directement qualifié pour la phase de groupe de la Ligue des champions. Et l'idée sera de faire bonne figure sur la scène européenne. Pour cela, des renforts sont attendus, notamment dans le secteur offensif. Et pour cause, l'avenir d'Arkadiusz Milik reste incertain tandis que Cédric Bakambu peine à convaincre. Plusieurs pistes sont déjà étudiées, mais l'une d'entre elles a déjà pris fin puisque Mohamed Ali-Cho a rejoint la Real Sociedad.

Mercato - OM : Pablo Longoria sort du silence pour le transfert de cet attaquant https://t.co/4dmeVXTfBz pic.twitter.com/5C3wW6wvvf — le10sport (@le10sport) June 15, 2022

L'OM va recruter un avant-centre

Néanmoins, l'OM a d'autres pistes, à savoir Luis Muriel (Atalanta), Joaquin Correa (Inter Milan), Wahbi Khazri (ASSE) ou encore Dries Mertens, en fin de contrat à Naples. Par conséquent, cela démontre bien la volonté de Pablo Longoria de recruter un attaquant sur le mercato.