Mercato - OM : Longoria reçoit une première réponse pour le transfert de Khazri

Publié le 15 juin 2022 à 19h30 par Dan Marciano

Alors qu'Arkadiusz Milik est loin de faire l'unanimité auprès de Jorge Sampaoli et que Luis Henrique pourrait faire ses valises, l'OM serait en quête d'un profil offensif. Passé par la Juventus, Pablo Longoria regarde volontiers en Serie A, mais aussi en France. Le président marseillais apprécierait notamment le profil de Wahbi Khazri, en fin de contrat avec l'ASSE.

Quel visage aura la ligne d'attaque marseillaise la saison prochaine ? Annoncé comme la star de l'OM, Arkadiusz Milik n'a cessé de décevoir son entraîneur, Jorge Sampaoli, lors du dernier exercice. Pas fan de son profil, le technicien argentin n'a pas hésité à le laisser sur le banc des remplaçants. Désireux de disputer la Ligue des champions au Vélodrome, Milik envisagerait de poursuivre sa carrière à l'OM malgré quelques tensions avec Sampaoli, mais la situation pourrait se gâter. Après avoir recruté Cédric Bakambu lors du dernier mercato hivernal, l'OM pourrait s'attacher les services d'un nouvel avant-centre, d'autant que Luis Henrique pourrait s'envoler vers l'Italie. Ces dernières heures, de nombreux joueurs ont été annoncés dans le viseur de Pablo Longoria.

Khazri présent sur la short-list de l'OM

A en croire la presse italienne, l'OM aurait activé les pistes menant à Luis Muriel (Atalanta Bergame), mais aussi à Dries Mertens (Napoli). Pablo Longoria se serait renseigné sur la situation de ces deux joueurs de Serie A. Mais selon les informations de L'Equipe, le président marseillais serait, également, en contact avec un attaquant de l'ASSE. Il s'agirait de Wahbi Khazri, en fin de contrat avec la formation stéphanoise et qui n'a pas l'intention de rester en Ligue 2 la saison prochaine. « L'envie de rester en Ligue 1 ? Oui, car je me sens vraiment bien physiquement, techniquement, tactiquement. Je me sens en capacité d’être performant, on verra ce qu’il en est » avait confié l'international tunisien au micro de RMC.

