Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La contre-attaque fracassante de la Liga après la prolongation de Mbappé

Publié le 17 juin 2022 à 12h30 par Thibault Morlain mis à jour le 17 juin 2022 à 12h50

En Espagne, on ne digère toujours pas la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Alors que Javier Tebas a crié au scandale, la Ligue espagnole a décidé d’entamer des poursuites contre le club de la capitale. Menant ces attaques, l’avocat Juan Branco s’est exprimé ce vendredi concernant les intentions de la Liga pour dénoncer le nouveau contrat de Mbappé.

Kylian Mbappé a donc fini par dire non au Real Madrid pour prolonger au PSG. Le Français a alors signé un contrat astronomique avec le club de la capitale, les sommes évoquées sont folles. De quoi faire polémique en Espagne. Et une fois n’est pas coutume, c’est Javier Tebas, président de la Liga, qui crie au scandale contre le PSG concernant ce nouveau contrat de Mbappé. « Le PSG a accentué son problème de masse salariale sous l'ère Covid. Il va même terminer la saison avec une masse salariale de 600 millions d'euros. C'est sans compter Mbappé. Il est impossible de maintenir cela. Il est clair que les règles du fair-play financier ne sont pas respectées », lâchait dernièrement Tebas après déposé une plaine contre le PSG.

Mercato - PSG : Leonardo viré par le Qatar à cause de Kylian Mbappé ? Il répond https://t.co/k87FTs5PAS pic.twitter.com/L74xhB2rEP — le10sport (@le10sport) June 17, 2022

« Nous allons demander l'abrogation de l'homologation du contrat de Mbappé à la ministre des Sports »