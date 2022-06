Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos recalé pour ce transfert à 80M€ ?

Publié le 17 juin 2022 à 10h15 par Pierrick Levallet

Désireux de recruter un défenseur central cet été, le PSG penserait à Milan Skriniar, dont le contrat expire en juin 2023. Luis Campos serait même déjà passé à l’action avec une offre s’élevant à 50M€ pour le Slovaque. Cependant, l’Inter aurait rejeté cette proposition puisqu’il en réclamerait nettement plus. Toutefois, le PSG ne serait pas prêt de lâcher l’affaire.

Cet été, le PSG serait à la recherche d’un nouveau défenseur central pour apporter un peu de concurrence à sa paire Marquinhos - Presnel Kimpembe. Dans cette optique, Luis Campos se serait déjà mis au travail et aurait déjà placé le nom de Milan Skriniar sur sa liste. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le Slovaque pourrait faire ses valises cet été étant donné que l’Inter aurait besoin de récupérer des fonds cet été. Le10Sport.com vous révélait même en exclusivité que le joueur de 27 ans était en pole position aux yeux du nouveau conseiller sportif du PSG. Ce dernier serait même déjà passé à l’action pour s'attacher ses services.

Campos propose 50M€ pour Skriniar, l’Inter veut 80M€