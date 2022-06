Foot - Mercato - PSG

Mercato - Officiel : Le PSG annonce la signature de ce crack !

Publié le 17 juin 2022 à 17h30 par Amadou Diawara mis à jour le 17 juin 2022 à 17h31

Alors que son bail arrivait à terme le 30 juin avec le PSG, Ismaël Gharbi a paraphé son premier contrat professionnel avec le club parisien ce vendredi. Désormais lié au PSG jusqu'au 30 juin 2025, le crack de 20 ans a fait part de son immense bonheur de s'inscrire encore plus sur la durée à Paris.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin avec le PSG, Ismaël Gharbi ne partira pas librement et gratuitement dans un nouveau club cet été. En effet, le club de la capitale a annoncé ce vendredi après-midi que son crack de 20 ans avait signer son premier contrat professionnel à Paris. Comme précisé par le PSG, Ismaël Gharbi a étendu son bail de trois saisons, soit jusqu'au 30 juin 2025. Une nouvelle qui comble de joie le jeune milieu de terrain du PSG. Lors d'un entretien publié sur le site officiel de l'écurie parisienne, Ismaël Gharbi a fait part de son immense bonheur d'avoir pu parapher son premier contrat professionnel avec le PSG.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’Ismaël Gharbi. ✍️🔴🔵Le milieu de terrain est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 17, 2022

«C’est une grande fierté de signer dans mon club et dans ma ville que j’aime tant»