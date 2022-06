Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a déjà réglé ce dossier très sensible

Publié le 17 juin 2022 à 17h00 par Amadou Diawara

Alors que son contrat se terminait à l'issue de la saison, Ismaël Gharbi aurait finalement décidé de lancer sa carrière professionnel au PSG. En effet, le crack de 18 ans aurait signé son tout premier contrat professionnel avec le club parisien ce vendredi. A peine arrivé, Luis Campos aurait donc déjà réglé un dossier très sensible du PSG.

Pour pallier le départ de Leonardo, remercié, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de faire appel à Luis Campos. En effet, le président du PSG a annoncé l'arrivée du dirigeant portugais pour qu'il endosser le rôle de conseiller football, et non, de directeur sportif, le poste laissé vacant par Leonardo. Et alors qu'il vient tout juste de poser ses valises à Paris, Luis Campos aurait déjà réglé un dossier très sensible du PSG.

🚨Ismaël Gharbi, 18 ans, va signer son premier contrat professionnel au PSG aujourd’hui !Les plus grands clubs européens s’étaient positionnés. Liverpool lui a fait une très belle offre par exemple mais Paris à toujours été la priorité du milieu de terrain. pic.twitter.com/siYJ1wR4TR — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 17, 2022

Ismael Gharbi a signé son premier contrat professionnel avec le #PSG #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) June 17, 2022

